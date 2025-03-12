Trump vergilerine ‘Balyoz’: AB ikonik Amerikan ürünlerini hedef aldı!

ABD Başkanı Donald Trump’un vergi hamleleri Avrupa’da rahatsızlık yaratıyor. Son olarak AB, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25’lik gümrük vergilerine sert tepki verdi.

AB, ABD'ye 'balyoz'u indirdi

Trump, AB ihracatında 26 milyar euroyu kapsayan ve Trump'ın ilk döneminde patlak veren ticaret anlaşmazlığını çok aşan iki aşamalı bir misilleme duyurmuştu. ABD merkezli Politico, Trump vergilerine karşı gelen AB hamlesini ‘balyoz’a benzetti.

AB’nin hedefinde ikonik Amerikan ürünleri var

Avrupa Komisyonu, 1 Nisan’dan itibaren 8 milyar euroluk ABD ürününe misilleme tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Harley-Davidson motosikletleri, bourbon viskisi ve kot pantolonlar gibi ikonik Amerikan ürünleri hedef alındı. Nisan’dan itibaren 18 milyar euroluk ek gümrük tarifeleri için AB üye ülkelerinin onayı bekleniyor.

AB’den net mesaj

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sabah saatlerinde yapığı açıklamada “Gümrük vergileri birer vergidir. İş dünyası için kötü, tüketiciler için daha da kötü. Bu vergiler, tedarik zincirlerini bozuyor ve ekonomiye belirsizlik getiriyor.” dedi.

Çelik sektörü: Trump’tan bıktık

Açıklama öncesinde konuşan bir Avrupa çelik sektörü temsilcisi, Brüksel'in "Trump'tan bıktıkları için tam gaz harekete geçeceklerini" söyledi.

AB, Trump’ın tam ölçekli bir ticaret savaşı başlatmasına karşı caydırıcı bir hamle yapmak istiyor. 450 milyonluk bir nüfusu kapsayan ortak pazar olan 27 ülkeden oluşan blok, Trump'ın tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlatması halinde AB'nin ekonomik çıkarlarını savunma konusunda ciddi olduğuna dair açık bir mesaj vermek istiyor .

1,7 trilyon dolarlık transatlantik ticaret ilişkisi, Batı'nın savaş sonrası refahı için çok önemliydi. Ancak Trump, mallardaki ABD ticaret açığının devam etmesinden öfkelenerek, tarifeleri işletmeleri endüstriyel yatırım ve işleri ABD'ye geri getirmeye zorlamanın bir yolu olarak görüyor .

Trump’ın ticaret savaşına AB’den uyarı!

AB, ABD ile anlaşma kapısını aralasa da, Trump yönetiminin diyalogdan kaçındığını vurguladı. Komisyon, "ABD yönetimiyle müzakereli bir çözüm bulmak için çalışmaya hazır olduğunu" ve "böyle bir çözüm bulunması halinde önlemlerinin her an geri alınabileceğini" söyledi.

AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, “Artık ABD’ye güvenemeyiz, yeni bir gerçeklik ile karşı karşıyayız. Güçlü bir misilleme yapmak tek çare.” diye konuştu. Şefčovič’in ABD ziyareti, Trump yönetiminin ticaret savaşını önlemek için görüşmeye istekli olmadığını ortaya koydu.

İngiltere temkinli, ama AB "sert darbe" peşinde!

İngiltere şimdilik beklemede, ani bir tepki vermeyeceklerini açıkladı.

Ancak AB diplomatları, 2018’deki tarifelere kıyasla çok daha güçlü bir yanıt verileceğini belirtiyor. Özellikle çelik bazlı ürünlere getirilen ek vergiler, AB’nin sert misilleme yapma nedenlerinden biri.