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ABD Başkanı Trump ve Putin görüşmesi başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki barış müzakerelerinin ardından görüşmelerin sürmesini isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump arasında beklenen telefon görüşmesinin başladığı açıklandı.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump ve Putin görüşmesi başladı
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Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ardından, taraf heyetlerinden müzakerelerin devam etmesi yönünde talep geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan barış diplomasisi

Bu gelişmelerin ardından ABD eski Başkanı Donald Trump devreye girerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesinin başladığı bildirildi. 

Rusya cephesi açıklamasında, Trump ile yapılacak görüşmede İstanbul'daki görüşmelerin sonuçlarının görüşüleceğini kaydetmişti.

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