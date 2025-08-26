Trump: Washington'da cinayet işleyenlere idam cezası isteyeceğiz

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da cinayet işleyenler hakkında idam cezası verilmesini talep edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Washington'ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington'da aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve bundan gurur duyduklarını belirten Trump, özellikle son 2 haftadır başkentte hiç cinayet işlenmediğine dikkati çekti.

Trump, "Başkent Washington'da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'de söz konusu düzenlemelerin eyaletlere verildiğini anımsatan Trump, başkent için bu konuda nasıl bir düzenleme yapılabileceğine bakacaklarını kaydetti.

- "Diktatör değilim"

Öte yandan Trump, ülke genelinde suçla mücadele için daha ağır tedbirler alacaklarını vurgulayarak, "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum." diye konuştu.

