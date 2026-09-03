Trump Washington’ın kurallarını yeniden yazıyor: Yetki sınırları aşılıyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde Washington’ın hem fiziksel görünümünü hem de yönetim anlayışını değiştiren adımlarını hızlandırdı. Beyaz Saray’da başlatılan kapsamlı inşaat projelerinden federal kurullardaki kadro değişikliklerine kadar uzanan hamleler, Trump’ın yürütme yetkisini ne ölçüde kullanabileceği ve Kongre’nin denetim rolünün nerede başlayıp nerede biteceği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Altın renkli süslemeler dikkat çekti

Trump yönetimi, Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nı yıktı ve yaklaşık 90 bin metrekarelik yeni bir balo salonunun yapımına başladı. Güney Çim alanında yeni bir helikopter pisti için çalışmalar yürütülürken, Gül Bahçesi de taşla kaplandı. Beyaz Saray çevresindeki değişiklikler bununla sınırlı kalmadı. Yönetim, komşu bir kamu parkını aylar sürmesi beklenen yenileme çalışmaları için çitlerle çevirdi ve binanın çeşitli bölümlerinde altın renkli süslemeler kullandı.

Trump, söz konusu projeleri başkanlık görevinin sona ereceği Ocak 2029'a kadar tamamlamayı hedefliyor. Yönetim temsilcileri ise çalışmaların Washington'ın görünümünü iyileştireceğini savunuyor.

Hukuki dayanak tartışması

Beyaz Saray’daki balo salonu projesinin Kongre’nin açık onayı olmadan yürütülüp yürütülemeyeceği konusunda hukuki tartışma yaşanıyor. Adalet Bakanlığı, projeyi durdurma yetkisinin mahkemelerde değil Kongre’de olduğunu savunuyor. Yönetim yetkilileri ayrıca Kongre’nin her yıl Beyaz Saray’daki “iyileştirmeler” için milyonlarca dolar kaynak ayırdığını ve bunun proje için yeterli bir dayanak oluşturduğunu belirtiyor. Cumhuriyetçi Kongre liderleri ise Trump’ın inşaat çalışmalarını yeni yasal düzenlemeler, soruşturmalar veya projeleri durdurabilecek başka girişimlerle engelleme konusunda isteksiz davranıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde meydana gelen silahlı saldırının ardından balo salonunun yapılmasına destek verdi. Ancak Cumhuriyetçiler, bazı parti üyelerinin güvenlik harcamalarının vergi mükelleflerine yüklenmesine yönelik itirazlarının ardından, projeyle bağlantılı güvenlik giderleri için yüz milyonlarca dolarlık kamu kaynağı sağlama planından geri adım attı.

Demokratlardan karşı hamle

Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Richard Blumenthal, Kongre tarafından açık biçimde onaylanmayan Beyaz Saray inşaatları için kamu kaynaklarının kullanılmasını engellemeye yönelik düzenlemeler önerdi.

Demokrat Temsilci Jared Huffman ise mevcut Kongre'nin veya ileride oluşacak yeni Kongre'nin Trump’ın projelerini durdurabilecek araçlara sahip olduğunu söyledi. Böylece Beyaz Saray’daki fiziksel dönüşüm, Kongre ile başkanlık makamı arasındaki yetki sınırlarına ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası haline geldi.

Federal komisyonlarda kadro değişikliği

Trump, federal sanat ve yapı komisyonlarında Joe Biden döneminde görevlendirilen üyeleri görevden alarak yerlerine kendi tercih ettiği isimleri getirdi. Ulusal Başkent Planlama Komisyonu, Trump’ın balo salonu önerisini üç aydan kısa sürede ve sınırlı değişiklikle onayladı. Buna karşılık, yeni Beyaz Saray çitiyle ilgili incelemenin yaklaşık 10 ay sürdüğü belirtildi.

Trump’ın yeni Beyaz Saray hukuk danışmanı Will Scharf, ilgili komisyonların inceleme yetkisinin yıkım çalışmalarını değil, yalnızca dikey inşaatı kapsadığını savundu.

Zafer takı için de farklı hukuki yorum

Washington’daki yeni projeler arasında Arlington Ulusal Mezarlığı yakınında planlanan 250 feet yüksekliğindeki zafer takı da bulunuyor. Scharf, Washington’da çoğu yeni yapı için geçerli olan 130 feetlik yükseklik sınırının Trump’ın planladığı bu yapı için uygulanmaması gerektiğini savundu.

Yönetimin hukuki yaklaşımı projelerin hangi aşamada olduğuna göre de değişiyor. Balo salonu konusunda çalışmaların mahkemelerin müdahale edemeyeceği kadar ilerlediği öne sürülürken, zafer takı davasında ise resmi çalışmalar henüz başlamadığı için projenin durdurulamayacak kadar erken aşamada olduğu savunuluyor.

Mahkemelerden farklı kararlar

Trump yönetiminin projeleri yargı önünde de tartışılıyor. Federal bir yargıç, Trump’ın Kennedy Center’ı yeniden düzenleme planlarını geçici olarak durdurdu. Yüksek Mahkeme ise balo salonuna karşı dava açan Ulusal Tarihi Koruma Vakfı üyesinin projeden doğrudan zarar gördüğünü ortaya koyamadığına ve büyük ihtimalle dava açma hakkının bulunmadığına hükmetti. Başyargıç John G. Roberts Jr. ile üç liberal yargıç ise karşı görüşlerinde, balo salonunun Kongre tarafından açıkça yetkilendirilmemesi nedeniyle projenin muhtemelen hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ancak mahkemenin çoğunluğu, projenin hukuka uygunluğunu doğrudan değerlendirmek yerine davacıların mahkemeye başvurma hakkı üzerinde durdu.

Kamuoyu ikiye bölündü

Trump’ın Washington’daki inşaat ve dönüşüm projeleri kamuoyunda da destek bulmadı. Temmuz ayında gerçekleştirilen ankete göre halkın yüzde 32’si Trump’ın inşaat çalışmalarından memnun veya heyecanlı olduğunu belirtirken, yüzde 65’i projelerden memnun olmadığını veya öfkeli olduğunu söyledi. Demokratlar ise Kongre’nin kontrolünü yeniden kazanmaları halinde Trump’ın projeleri ve diğer öncelikleri hakkında soruşturmalar yürütme sözü verdi.

Trump’ın Washington’daki fiziksel dönüşüm girişimleri böylece yalnızca mimari değişikliklerle sınırlı kalmayarak, başkanlık yetkisinin sınırları, Kongre’nin denetim gücü ve federal kurumların işleyişi konusunda da siyasi ve hukuki bir mücadeleye dönüştü.