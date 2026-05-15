Trump: Xi, ABD’yi gerileyen bir ülke olarak görmekte haklıydı! Çin ile ilişkilerimiz çok daha güçlü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Çin ziyaretinin son gününde Truth sosyal medya platformundan dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daha önce zarif bir şekilde ABD’yi gerileyen bir ülke olarak gördüğünü belirttiğini kaydeden Trump "Burada, Uykucu Joe Biden ve yönetimi dönemindeki 4 yılda uğradığımız muazzam zararı kastediyordu ve bu konuda yüzde 100 haklıydı. Ülkemiz açık sınırlar, yüksek vergiler, herkes için transeksüellik, kadın sporlarında yarışan erkekler, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) dayatmaları, korkunç ticaret anlaşmaları, alıp başını gitmiş suç oranları ve çok daha fazlası yüzünden ölçülemez acılar çekti" değerlendirmesinde bulundu.

"Xi, başarılarımdan dolayı beni tebrik etti"

Xi’nin ABD’de 16 aydır görevde olan mevcut yönetimin ortaya koyduğu "inanılmaz yükselişi" kast etmediğini vurgulayan Trump, "Bu yükseliş; tüm zamanların en yüksek seviyesindeki borsa değerlerini ve emeklilik fonu miktarlarını, Venezuela'daki askeri zaferi ve gelişen ilişkileri, İran'ın askeri açıdan ağır yıkıma uğratılmasını, ki devamı gelecek, açık ara dünyadaki en güçlü orduyu, dışarıdan gelen ve yeniden ekonomik bir güç merkezi olmamızı sağlayan rekor seviyedeki 18 trilyon dolarlık yatırımı, ABD tarihindeki en iyi işgücü piyasasına sahip olmamızı, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) uygulamalarına son verilmesini ve kolayca listelenmesi imkansız olan daha pek çok şeyi içermektedir" ifadelerini kullandı.

Trump, "Aslına bakılırsa, Başkan Xi böylesine kısa bir süre içinde elde edilen onca muazzam başarıdan dolayı beni tebrik etti" dedi.

İki yıl öncesine kadar gerileyen bir ülke olduklarını yineleyen Trump, "Bu konuda Başkan Xi'ye tamamen katılıyorum Ancak şimdi ABD dünyanın en gözde ulusu durumunda ve umarım Çin ile ilişkimiz her zamankinden çok daha güçlü ve daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.