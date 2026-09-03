Trump yabancı droneları hedef aldı: Gümrük vergisi yüzde 100’e çıkacak

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yabancı üretimi dronelar ve bunların parçalarına yönelik yeni gümrük vergilerini uygulamaya koyuyor. Düzenleme kapsamında bazı drone ve bileşenlerine yüzde 100’e kadar tarife getirilecek. Ulusal güvenlik açısından özellikle hassas kabul edilen, 25 kilogramdan ağır veya belirli yeteneklere sahip dronelar yüzde 100 gümrük vergisine tabi olacak. Daha küçük dronelar için ise yüzde 25 oranında tarife uygulanacak.

Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, İsviçre, Lihtenştayn ve Tayvan’dan ithal edilen drone ve parçalarına yüzde 15, Birleşik Krallık’tan gelen ürünlere ise yüzde 10 oranında vergi uygulanacak.

Tarifeler ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni vergilerin büyük bölümü, Trump’ın ilgili kararı imzalamasından 21 gün sonra uygulanmaya başlayacak. Hassas kabul edilmeyen drone parçaları için ise tarife uygulaması 180 gün sonra devreye girecek. Pentagon tarafından istisna kapsamında değerlendirilen ve Federal İletişim Komisyonu’nun “Covered List” kapsamında yer almayan ürünler için de 180 günlük süre öngörülüyor.

Washington yabancı üretici bağımlılığını azaltmak istiyor

Trump yönetimi, düzenlemeyle ABD’nin yabancı drone üreticilerine olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Başkan Trump, Ticaret Bakanı Howard Lutnick tarafından yürütülen incelemenin ardından yabancı kaynaklı insansız hava araçları ve bunların parçalarına yönelik güvenlik risklerine dikkat çekti. İncelemede, ABD’nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede yerli üretim kapasitesine sahip olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Çin ile tedarik ayrışması derinleşebilir

Yeni tarifelerin, özellikle Çin ile drone tedarik zincirlerindeki ayrışmayı daha da belirginleştirmesi bekleniyor. Düzenleme aynı zamanda ABD’de drone ve parça üretimine yeni yatırımlar yapılmasını destekleyecek bir programın oluşturulmasının önünü açıyor. Ticaret Bakanlığı’nın bu kapsamda üretimin ABD’ye taşınmasını destekleyen bir program hazırlamasına izin verildi.

Trump yönetiminin hedefi tedarik zincirini değiştirmek

Yeni uygulama, ABD şirketlerini, kolluk kuvvetlerini ve eyalet ile yerel yönetimleri Çin drone teknolojisine olan bağımlılıktan uzaklaştırma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Washington ayrıca Çin menşeli parçaların başka ülkelerde birleştirilerek ABD pazarına sunulması yoluyla mevcut ticaret kısıtlamalarının aşılmasını önlemeyi amaçlıyor.