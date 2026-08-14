Trump: Yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Washington arasındaki gerilimin odağındaki Hürmüz Boğazı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, kısa süre içinde stratejik su yolu Hürmüz Boğazı'nıABD toprağı ilan edeceğini söyledi. Açıklama, iki ülke arasında ateşkes ve müzakere arayışlarının sonuçsuz kaldığı bir dönemde geldi.

Trump'tan şaşırtan Hürmüz mesajı

İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı üzerinden yeni bir boyuta taşındı. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada “Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri, ABD'nin son günlerde boğaz üzerindeki kontrolünü artırdığı yönündeki açıklamalarının ardından geldi. Başkan Trump, daha önce de ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde “tam kontrole” sahip olduğunu savunmuş ve Amerikan deniz ablukasının sürdürüleceğini belirtmişti.

Hürmüz'de tansiyonu yükselten açıklama

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda son günlerde deniz trafiği ciddi biçimde yavaşladı. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sürdüreceğini açıklaması, Tahran'ın ise boğaz üzerindeki kontrol iddiasını koruması bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Gerilimin yükseldiği sırada iki Birleşik Arap Emirlikleri tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğraması da bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Müzakereler çıkmazda, tehditler büyüyor

Trump'ın açıklaması, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiği bir süreçte geldi. Taraflar arasında diplomatik temaslar devam etse de Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve deniz trafiğinin güvenliği en kritik anlaşmazlık başlıkları arasında bulunuyor.

ABD yönetimi, İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırma mesajı verirken, Trump'ın son açıklaması krizin yalnızca askeri ve ekonomik değil, stratejik hakimiyet açısından da daha sert bir aşamaya taşınabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.