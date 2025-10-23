Trump: Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kaçakçılığı ile suçladığı Venezuela'ya yönelik yeni bir çıkış yaptı.

Trump açıklamasında yakında Venezuala'ya karadan müdahale edeceklerini duyurdu.

Trump soru üzerine yaptığı açıklamada "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela yönetimine karşı duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdİ. Trump "Venezuela'dan pek memnun değiliz. Birçok nedenden dolayı, bunlardan biri uyuşturucu." dedi.

Uyuşturucu kaçakçılığının bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirterek, "Yasal yetkimiz var. Bunu yapmamıza izin var" dedi.

Kara operasyonları hakkında Kongre'ye bildirimde bulunup bulunmayacağı sorusuna ise "Bunu yapmak zorunda değiliz, karaya geldiğimizde tam olarak ne yaptığımızı açıklayacağız" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.