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Trump "yanlış yerdeydi" demişti: Uçak kazası sonrası bölgede helikopter uçuşları yasaklandı

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), başkent Washington'daki uçak kazasının ardından Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında helikopter uçuşlarına izin vermeyeceği bildirildi.

AA
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Trump "yanlış yerdeydi" demişti: Uçak kazası sonrası bölgede helikopter uçuşları yasaklandı
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CNN'in bir FAA yetkilisine dayandırdığı haberinde, Washington'da 29 Ocak Çarşamba günü bir yolcu uçağıyla askeri helikopterin çarpıştığı kaza sonrasında bölgedeki "alçak irtifa koridorunun kapatıldığı" ifade edildi.

FAA yetkilisi, Ronald Reagan Havalimanı yakınından geçen alçak irtifa koridorunun "süresiz" olarak kapatıldığını belirtti.

ABD medyasında, kazadan sadece bir gün önce aynı havalimanı yakınında bir helikopterin uçması nedeniyle başka bir uçağın inişinin iptal edildiği bilgisi yer aldı.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun enkazdan kurtardığı kara kutuların incelenmesi sonucu elde edilecek verilerle kazayla ilgili daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor.

ABD'nin başkentindeki uçak kazası

FAA, yazılı bir açıklamayla, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

"Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi"

ABD Başkanı Donald Trump, kazanın muhtemel sebebine ilişkin, "Helikopter, yanlış zamanda yanlış yerdeydi." demişti.

Kazanın "büyük bir trajedi" olduğunu ve önlenebilmesi gerektiğini belirten Trump, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı." ifadesini kullanmıştı.

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