Aktivist Charlie Kirk Utah Üniversitesi'nde konuşurken vuruldu! Ölüm haberini Trump verdi

Utah Valley Üniversitesi’ndeki bir etkinlikte Amerikalı sağcı aktivist Charlie Kirk, konuşması sırasında vuruldu. ABD Başkanı Trump, silahlı saldırıya uğrayan destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk’in öldüğünü duyurdu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde tek el ateş edildiği ve Kirk'ün boynundan vuruldğu izlendi. Ancak Kirk'ün yaşayıp yaşamadığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Saldırgan ise olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

ABD’nin önde gelen muhafazakâr gençlik örgütü Turning Point USA’in başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir kampüs etkinliğinde konuşma yaparken vurulması ABD gündemine oturdu. Olay üniversite sözcüsü ve Kirk’ün basın sözcüsü tarafından doğruladı.

20 dakika konuştuktan sonra vuruldu

Üniversite sözcüsü Ellen Treanor, Kirk’ün konuşmaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra vurulduğunu söyledi. Treanor, şüphelinin kampüsten yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Losee Center adlı binadan ateş ettiğini ve gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin öğrenci olmadığını da ekledi.

Treanor, saldırıdan sonra Kirk’ün güvenlik ekibinin onu olay yerinden uzaklaştırdığını ve sağlık durumuna dair elinde bilgi olmadığını ifade etti. Turning Point USA sözcüsü Andrew Kolvet ise Kirk’ün boynundan vurulduğunu doğruladı.