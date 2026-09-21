Trump yasakladı, Beyaz Saray kapıları kapandı: 3 medya kuruluşuna giriş yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın üç haber kuruluşuna yönelik Beyaz Saray yasağı yürürlüğe girdi. CNN, MS NOW ve Politico’da görev yapan gazetecilerin Beyaz Saray yerleşkesine girişine izin verilmedi. Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada CNN, MS NOW ve Politico’nun Beyaz Saray’a erişiminin engelleneceğini duyurmuştu. Kararın ardından üç kuruluşun muhabirleri cumartesi günü Beyaz Saray’a geldiklerinde içeri alınmadı.

Muhabirlerin girişine izin verilmedi

CNN Beyaz Saray muhabiri Betsy Klein’ın giriş sırasında durdurulduğu ve basın kartının alındığı bildirildi. MS NOW muhabiri Akayla Gardner ile bir kameramanın da Beyaz Saray yerleşkesine girişine izin verilmedi. Politico muhabiri Cheyenne Haslett’ın basın kartına da el konulduğu aktarıldı.

Üç medya kuruluşu da gazetecilerinin görevlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Trump yasağı savundu

Trump, yasağın gerekçesi olarak söz konusu kuruluşların yönetimine ilişkin haberlerini gösterdi. ABD Başkanı, bu kuruluşların kendisi ve yönetimi hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yaptığını savundu. Trump, kararın tek bir haber ya da olaydan kaynaklanmadığını, uzun süredir devam eden yayınların bir sonucu olduğunu belirtti. Ayrıca başka medya kuruluşlarının da benzer bir uygulamayla karşılaşabileceği mesajını verdi.

Medya kuruluşlarından tepki

CNN, MS NOW ve Politico, gazetecilerinin Beyaz Saray’a alınmamasına tepki gösterdi. Kuruluşlar, gazetecilerin kamu kurumlarını takip etme ve haber yapma hakkının engellenmemesi gerektiğini savunarak hukuki yollara başvurabileceklerini açıkladı. Tartışmanın, ABD Anayasası'nın basın özgürlüğünü güvence altına alan Birinci Ek Maddesi kapsamında hukuki boyut kazanması bekleniyor.

Beyaz Saray ile medya arasındaki gerilim

Trump yönetimi ile bazı büyük Amerikan medya kuruluşları arasındaki anlaşmazlıklar daha önce de Beyaz Saray'a erişim konusunda tartışmalara yol açmıştı. Son kararla birlikte CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'daki günlük haber takibi doğrudan etkilendi. Üç kuruluşun yasağa karşı atacağı hukuki adımlar ise sürecin sonraki aşamasını belirleyecek.