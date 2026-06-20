Trump, yeni başkanlık uçağını tanıttı, Türkiye'ye gideceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Müşterek Hava Üssü'nde düzenlenen törende Katar tarafından bağışlanan ve modernizasyon çalışmalarının ardından yeni başkanlık uçağı olarak hizmete alınan Boeing 747'nin tanıtımını yaptı.

Yeni Air Force One ile çok sayıda yurt dışı ziyareti gerçekleştireceklerini bildiren Trump, bu seyahatler kapsamında Türkiye'ye de gideceklerini söyledi.

Yıl içinde yeniden Çin'e gideceklerini belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylül ayında ABD'ye geleceğini, daha sonra Çin'deki büyük bir konferans için tekrar bu ülkeye ziyaret gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yeni Boeing 747'yi dünyanın en lüks uçağı olarak nitelendiren Trump, uçağın eşi benzeri bulunmayan iletişim sistemlerine ve son teknoloji savunma teçhizatına sahip olduğunu aktardı.

Uçağın 10 ay gibi kısa bir sürede uçan bir Beyaz Saray'a dönüştürüldüğünü anlatan Trump, projede görev alan personele teşekkür etti.

Trump, yeni Air Force One'ın, başkent Washington’da düzenlenecek olan ABD'nin 250'nci kuruluş yılı kutlamalarında, çok sayıda savaş uçağının eşlik edeceği büyük bir hava gösterisine öncülük edeceği bilgisini de paylaştı.

Fransa'daki G7 Zirvesi dönüşünün, yaklaşık 35 yıldır kullanılan VC-25A tipi mevcut Air Force One ile gerçekleştirilen son planlı uçuş olduğunu kaydeden Trump, eski başkanlık uçaklarının restore edilerek müzelerde sergileneceğini bildirdi.