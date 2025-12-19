Trump yönetimi 24 yapay zeka ortağıyla Genesis Misyonu’nu başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Beyaz Saray'da sektör temsilcileri, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD Enerji Bakanlığı Bilim Müsteşarı ve Genesis Misyonu Direktörü Dario Gil ile Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Michael Kratsios arasında yapılan toplantının, yapay zeka teknolojilerinde kamu-özel sektör inovasyon ortaklıklarının başlatılmasına yardımcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, keşif bilimini hızlandırmak, ulusal güvenliği güçlendirmek ve enerji inovasyonunu teşvik etmek için yapay zeka gücünü kullanacak "tarihi ulusal bir girişim" olan "Genesis Misyonu"nu ilerletmek için işbirliği yapmak isteyen 24 şirketle anlaşma yapıldığı belirtildi.

ABD Enerji Bakanlığının açıklamasında Accenture, AMD, Anthropic, Armada, Amazon Web Services, Cerebras, CoreWeave, Dell, DrivenData, Google, Groq, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Intel, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Periodic Labs, Palantir, Project Prometheus, Radical AI, xAI ve XPRIZE'ın mutabakat zaptı imzalayan şirketler olduğu kaydedildi.

Öte yandan ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin yapay zekada küresel liderliğini ve teknoloji standartlarını korumak amacıyla Enerji Bakanlığının "Genesis Misyonu"na özel sektör ortağı olarak katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Nvidia'nın kamu, sanayi ve akademi dünyasını bir araya getiren bir keşif platformunun entegrasyonu için Bakanlığa hizmetlerini sunacağı belirtildi.

Ayrıca OpenAI'dan yapılan açıklamada da şirketin ABD Enerji Bakanlığının "Genesis Misyonu" dahil olmak üzere girişimlerini desteklemek amacıyla yapay zeka ve ileri düzey hesaplama alanındaki işbirliğini derinleştirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapay zeka kullanarak inovasyonu teşvik etmek amacıyla "Genesis Mission (Genesis Misyonu)" isimli federal girişimi başlatan kararnameye imza atmıştı.

Beyaz Saray'ın söz konusu başkanlık kararnamesine dair açıklamasında, Enerji Bakanlığına kapalı devre bir yapay zeka deney platformu oluşturması talimatı verildiği, "Genesis Misyonu'nun" desteklenmesi için akademi ve özel sektörle işbirliği yapılacağı belirtilmişti.