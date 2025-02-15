Trump yönetimi aşı karşıtı politikaları devreye alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, öğrencilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olmalarını şart koşan okullar için federal fon sağlanmasını yasaklayan başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, federal fonların, öğrencilerin yüz yüze eğitim programlarına katılmak için Kovid-19 aşısı yaptırmış olmalarını şart koşan eğitim kurumlarını desteklemek veya sübvanse etmek için kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Eğitim ve Sağlık bakanlarının konuya ilişkin uyum için kılavuz ilkeler yayımlaması gerektiği belirtilen açıklamada, bu bakanlıkların Kovid-19 aşı zorunluluğunu sona erdirmeye yönelik bir plan sunması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, Trump'ın, kişisel özgürlükleri koruma ve ABD'lilerin eğitiminin "gereksiz hükümet dayatmalarına" bağlı olmamasını sağlamaktaki kararlılığı vurgulanırken, Kovid-19 aşısının şart koşulması hakkında, "Bu zorunluluklar, öğrencileri Kovid-19 aşısı yaptırma kararlarını kendi bilinçli tercihlerine göre değil, devletin zorlamasına göre vermeye zorlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, ABD'li öğrencilerin "eğitimleri ile tıbbi özgürlükleri" arasında seçim yapmak zorunda kalmamalarını sağlamaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Başkanın seçim kampanyası sırasında "okulların Kovid-19 aşı şartı koşmasına izin vermeyeceği" sözünü tuttuğuna işaret edildi.

Ordudan atılan personel "aynı rütbeyle" görevine geri dönebilecek

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olmadığı için ordudan atılan personelin "aynı rütbeyle" göreve dönebilmesinin yolunu açacak.

ABD Savunma Bakanlığı, Kovid-19 aşısını olmayı reddettikleri için ordudan tasfiye edilen ya da kendi isteğiyle ayrılan personele ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu personelin, "aynı rütbeyle" orduya geri dönmesinin yolunun açıldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerle doğrudan iletişim kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, orduya geri dönecek personelin, (ister ordudan gönüllü ayrılmış olsun ister tasfiye edilmiş olsun) 2 yıl boyunca görev alma zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Ordu, söz konusu personele 2023'te aynı çağrıyı yapmış ancak yalnızca 113 kişinin göreve geri döndüğü belirtilmişti.

Öte yandan, yeni teklifte göreve "aynı rütbeyle" geri dönme imkânı sunulmasının, bu sayıyı arttırıp artırmayacağı bilinmiyor.

Kovid-19 tasfiyeleri

ABD Savunma Bakanlığı, Temmuz 2021'de tüm çalışanlarına aşı şartı koymuş, aşı olmayanlara Kovid-19 testi yapma zorunluluğu getirmişti.

ABD ordusunda salgın döneminde çok sayıda asker aşı olmayı reddetmiş ve yaklaşık 8 bin kişi meslekten tasfiye edilmişti. Ocak 2023'te ise aşı zorunluluğu kaldırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak'ta, Kovid-19 aşılarını reddettikleri için terhis edilen askeri personelin görevlerine iade edilmesini sağlayan adımı hayata geçirdiklerini kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Pentagon'daki ilk mesaisinde, söz konusu personelin geri dönüşü için çalışmaların olduğunu söylemişti.