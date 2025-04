Trump yönetimi, Filistinli aktivisti sınır dışı etmek için Rubio'nun yazısını kanıt olarak sundu

Takip Et

Louisiana eyaletinde yarın yapılacak karar duruşması için hükümet tarafı, Halil'in sınır dışı edilmesi hakkındaki kanıtları mahkemeye gönderdi.

Halil'in avukatları, video konferans yoluyla düzenledikleri basın toplantısında, hükümet tarafının sunduğu tek kanıtın, Dışişleri Bakanı Rubio tarafından imzalanan "ülkede bulunması ABD'nin dış politika çıkarlarına zarar veren yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmesi" hakkındaki iki sayfalık kanaat yazısı olduğunu belirtti.

Avukat Marc Van Der Hout, "Mahmud'un New York'ta gece geç saatlerde haksız yere gözaltına alınması ve Louisiana'daki uzak bir gözaltı merkezine götürülmesinden bu yana bir ay boyunca kanıtları gösterme taleplerini reddettikten sonra, göçmenlik yetkilileri sonunda ona karşı hiçbir kanıt olmadığını itiraf ettiler." dedi.

Halil'in Anayasa'da korunan hakları çerçevesinde İsrail'in ve ABD'nin Gazze'deki politikalarını eleştiren eylemler yaptığını vurgulayan Hout, "Bu yönetim, Mahmud'u, İsrail veya ABD hükümetine karşı konuşan insanları susturmak istiyor. Peki bu nereye varacak? Şimdi bu ülkedeki mesela sosyal güvenlik kesintilerine karşı konuşan insanları hapse mi atacağız? Bu çok tehlikeli bir gidiş." diye konuştu.

Basın toplantısında konuşan Halil'in diğer avukatı Johnny Sinodis de mahkemeye sunulan belgede Halil’in "Amerika'daki varlığının herhangi bir tehdit oluşturduğuna dair tek bir kanıt" olmadığını belirterek, "Tam kapsamlı delil duruşması olmalı. Bu, hükümetin Halil'in yeşil kartını elinden alabileceği, ABD vatandaşı hamile eşinden ve yakında vatandaş olarak doğacak çocuğundan ayırabileceği yönündeki temelsiz inanca sadece bir onay damgası olmamalı." ifadelerini kullandı.

Sinodis, cuma günkü duruşmada yargıcın, hükümetin hiçbir kanıtı olmadığını kabul ederek Halil'e karşı davayı sonlandırmasını ve onun serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.

Hükümetin mahkemeye kanıt olarak sunduğu iki sayfalık yazıda, Dışişleri Bakanı Rubio, Halil'in ülkede kalmasına izin verilmesinin "ABD'nin dünya çapında ve ABD'de antisemitizmle mücadele politikasını ve ayrıca ABD'de Yahudi öğrencileri taciz ve şiddetten koruma çabalarını" zayıflatacağı yönündeki savunması yer aldı.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, önceki gün Lousiana'da yapılan duruşmada hükümete, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan aktivist Halil'in sınır dışı edilmesini gerektiren delilleri 24 saat içinde sunmasını emrederek, cuma günü son kararını vereceğini açıklamıştı.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınması

ABD'de yüksek lisans öğrencisi olduğu Columbia Üniversitesindeki protestolara öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, daha sonra Halil'in gözaltına alınmasının ardından New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesi'ne havale etmişti.