Trump yönetimi İran operasyonları hakkında Kongre'yi bilgilendirecek

Donald Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin, İran’a karşı sürdürülen askeri operasyonlara ilişkin Salı günü Kongre üyelerine detaylı bir brifing vereceği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, bilgilendirme toplantısına hem Temsilciler Meclisi hem de Senato üyeleri katılacak.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in katılacağı toplantıda, bölgedeki güncel durum tüm yönleriyle ele alınacak.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşmesi planlanan bu görüşmeler, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından gerçekleşecek.

İran ile artan askeri gerilim

Söz konusu hava saldırıları sonucunda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisi hayatını kaybetmişti. İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar başlatmıştı.

Askeri operasyonların Kongre'de yankı bulmasıyla birlikte bazı ABD'li milletvekilleri ise yapılan müdahalelere tepki göstermişti. Bu isimler, saldırıların uygun bir yetki alınmadan başlatıldığını ve "yasa dışı bir savaş" niteliği taşıdığını belirterek, sürecin durdurulması için Kongre'de acil oylama yapılmasını talep etmişti.