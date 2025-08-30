  1. Ekonomim
Trump yönetimi, rüzgar enerjisi projelerine yönelik 679 milyon dolarlık fonu iptal etti

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Amerika genelinde 12 deniz üstü rüzgar enerjisi projesine ayrılan toplam 679 milyon dolarlık fonu iptal ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 12 deniz üstü rüzgar enerjisi projesi için ayrılan toplam 679 milyon dolarlık fonun sonlandırıldığı veya geri çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu projelerin fonlarının, mümkün olduğunda önemli liman iyileştirmeleri ve Amerika'nın diğer temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, "İsrafa neden olan rüzgar projeleri, Amerika'nın denizcilik sektörünü canlandırmak için kullanılabilecek kaynakları tüketiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duffy, ABD Başkanı Donald Trump sayesinde çok maliyetli ve az fayda sağlayan rüzgar projeleri yerine gerçek altyapı iyileştirmelerine öncelik verdiklerini ifade etti.

