Trump yönetimi, suç işleyen 80 bin kişinin vizesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vizeyi, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle iptal etti.

ABD'de Donald Trump yönetimi, suçlulara yönelik yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Trump yönetimi, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vizeyi, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle iptal etti. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bu üç suç, bu yıl yapılan iptallerin neredeyse yarısını oluşturuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump yönetiminin vize verilmesinde daha sıkı bir politika benimsediği, bu kapsamda da sosyal medya incelemelerinin artırıldığı ve güvenlik taramalarının genişletildiği aktarıldı.

Öğrenci vizeleri iptal edilmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ağustos ayında 6 binden fazla öğrenci vizesinin, yasayı ihlal eden ve süre aşımı yapan kişiler nedeniyle iptal edildiğini belirtmişti. Bakanlık ayrıca geçen ay, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in suikastıyla ilgili sosyal medya yorumları nedeniyle en az 6 kişinin vizelerini iptal ettiğini açıklamıştı.

