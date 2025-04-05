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Trump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdi

Trump yönetimi, Ukraynalılara "yanlışlıkla" ABD'yi terk etmelerini içeren e-posta gönderdi.

Haber Merkezi
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Trump yönetimi Ukraynalılara ‘ABD'yi terk edin’ mesajı gönderdi
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, insani bir program kapsamında ülkede bulunan çok sayıda Ukraynalıya yasal statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri olduğunu yönünde "yanlışlıkla" e-posta gönderildiğini açıkladı.

Ukraynalılara 7 gün süre verildi

ABD'de insani bir program kapsamında bulunan çok sayıda Ukraynalı, bu hafta statülerinin iptal edildiği ve ülkeyi terk etmeleri için 7 günleri bulunduğu, aksi takdirde yakalanacakları yönünde uyarı yapılan bir e-posta aldı.

Perşembe günü gönderildiği ortaya çıkan e-postada, "ABD'den derhal ayrılmazsanız, sınır dışı edilmenize yol açacak muhtemel kolluk kuvvetleri eylemlerine tabi tutulacaksınız. DHS programınızı sonlandırıyor. ABD'de kalmaya çalışmayın" ifadeleri yer aldı.

"Yanlışlıkla gönderildi"

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, e-postanın "yanlışlıkla" gönderildiği ve 2022'de başlayan Rus işgalinden sonra Ukraynalılar için oluşturulan insani programının sonlandırılmadığı ifade edildi. 

240 bin Ukraynalının yasal statüsünün iptal edileceği iddia edilmişti

Geçtiğimiz ay Donald Trump yönetiminin Rusya'nın saldırılarından kaçarak ABD'ye gelen yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı ve bu kişilerin hızla ülkeden sınır dışı edilebileceği öne sürülmüştü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise söz konusu haberleri yalanlamıştı.

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