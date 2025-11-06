Trump yönetimi, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılar konusunda Kongre’ye bilgi verdi

Rubio ve Hegseth, Kongre'deki liderler ve iki partinin ulusal güvenlik konularını denetleyen az sayıda üyeyle yaklaşık bir saat süren gizli toplantı düzenledi. Böylelikle ABD yönetimi, operasyonların yasal dayanağı ve stratejisi konusunda ilk kez üst düzey değerlendirme sundu.

Toplantı, Venezuela'ya yönelik doğrudan saldırıların Kongre onayına bağlanmasını öngören tasarı oylanmadan önce yapıldı.

Demokratlar, yapılan bilgilendirmenin yetersiz olduğunu belirtti

Toplantı sonrası Cumhuriyetçi üyeler, görüşmenin içeriği hakkında sessiz kalırken, Demokratlar, saldırıların nasıl yürütüldüğü ve yasal gerekçelerinin ne olduğu konusunda daha fazla bilgi talep etti.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Duyduklarımız yeterli değil. Çok daha fazla yanıta ihtiyacımız var. Bu konuda tüm senatörlerin katılacağı bir bilgilendirme talep ediyorum." dedi.

İstihbarat Komitesinin Kıdemli Demokrat Üyesi Jim Himes ise toplantının, benzer operasyonlar için katıldığı Savunma Bakanlığı bilgilendirmelerine özgü "ayrıntı düzeyine" sahip olmadığını belirtti.

Trump yönetiminin son 2 ayda Güney Amerika açıklarında yürüttüğü operasyonlarda en az 16 saldırıda 66 kişinin öldüğü kaydediliyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.