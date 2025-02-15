Trump yönetiminden 20 milyar dolarlık iklim fonuna engel

Donald Trump yönetimi, iklim dostu projelere ayrılan 20 milyar dolarlık fonu iptal etmeye çalışıyor. Bu fon, Biden döneminde sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik projeler ve elektrikli araç altyapısı gibi girişimler için tahsis edilmişti.

Çevre Koruma Ajansı (EPA) yöneticisi Lee Zeldin, bu kaynakların "çevreci STK'lara ve belirli kuruluşlara" aktarıldığını belirterek, vergi mükelleflerinin parasını geri almak için harekete geçeceklerini açıkladı. X platformunda paylaştığı videoda Zeldin, "Çevresel adalet ve iklim eşitliği adı altında aşırı sol gruplara aktarılan fonlar sona erdi" dedi.

Hangi kuruluşlar etkilenecek?

Biden'ın Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamında oluşturulan ve Yeşil Banka olarak bilinen fon, iklim krizine karşı mücadelede önemli bir rol oynuyor. 14 milyar dolarlık ve 6 milyar dolarlık iki büyük girişim, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, toplum kalkınma bankaları ve dezavantajlı topluluklara yönelik projelere destek sağlamayı hedefliyor.

Fonun desteklediği kuruluşlar arasında “Coalition for Green Capital, Climate United Fund, Power Forward Communities, Opportunity Finance Network, Inclusiv ve Justice Climate Fund” yer alıyor. Bu gruplar, “Rewiring America, Habitat for Humanity” gibi ortaklarla birlikte çalışarak topluluk temelli projeleri yürütüyor.

Cumhuriyetçilerden 'Rüşvet fonu' iddiası

Kongre’deki Cumhuriyetçiler, Yeşil Banka’yı “rüşvet fonu” olarak tanımlayarak, paranın nasıl kullanıldığı konusunda şeffaflık eksikliği olduğunu öne sürüyor. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, geçen yıl bu fonu ve Biden’ın iklim politikalarını iptal etmek için bir yasa tasarısını onayladı ancak Senato'da engellendi.

Zeldin, yönetimi altında EPA’nın israf ve suistimale karşı “sıfır tolerans” göstereceğini vurguladı. Bir video paylaşımına atıfta bulunarak, Biden döneminde fonların hızla harcandığını iddia etti ve "Altın külçelerinizi bulduk, şimdi geri alacağız" dedi.

Çevrecilerden tepki: Anayasa ihlali

Temiz enerji savunucuları ve çevre örgütleri, bu hamleyi siyasi bir şov olarak nitelendirerek mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Evergreen Action İcra Direktörü Lena Moffitt, "Bu sadece temiz enerji yatırımlarına değil, Anayasa'ya da bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin bu adımı, ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde yeni bir gerilim yaratırken, fonların akıbeti önümüzdeki süreçte mahkemelerde netleşecek.