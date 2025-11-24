Trump yönetiminden tartışmalı karar: Bazı meslekler ‘profesyonel’ sayılmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Büyük Güzel Yasası” çerçevesinde ABD Eğitim Bakanlığı yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yasa kapsamında bazı üniversite bölümlerinin artık önceki kadar eğitim desteğinden yararlanamayabileceği belirtildi.

Sağlık alanında çalışanlar arasında büyük endişe

Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin alacağı finansal desteğin miktarı, öğrenim gördükleri bölümün “profesyonel” kabul edilip edilmediğine göre belirlenecek.

Ancak aralarında hemşirelik gibi kamuoyunca profesyonel kabul edilen bazı bölümlerin yeni listede yer almaması, özellikle sağlık alanında çalışanlar arasında büyük endişe yarattı.

Hangi bölümler artık profesyonel değil?

Yüksek öğrenim alanında haber yayınları yapan Inside Higher Ed'e göre yeni sınıflandırmada profesyonel sayılmayan bölümler şöyle:

Hemşireler

Asistan hekimler

Fizyoterapistler

Odyologlar

Mimarlar

Muhasebeciler

Eğitimciler

Sosyal hizmet çalışanları

Yeterli parasal yardım alamayacaklar

Amerikan haber kuruluşu Newsweek'e göre ABD'de üniversite eğitim masrafları yıllardır artış halinde. Son 30 yılda ortalama öğrenim ücretlerinin enflasyona göre iki katına çıktığına dikkat çeken Newsweek, son 10 yılda devlet üniversitelerinde lisans ücretinin yüzde 30 arttığını da belirtiyor.

Öğrencilerin eğitim almayı planladığı bölümlerin "profesyonel" sayılmaması, yeterli parasal yardım alamayacakları anlamına geliyor. Örneğin yeni yasaya göre lisansüstü öğrencilere yıllık 20 bin 500 dolar, profesyonel programlara ise yıllık 50 bin dolar kredi verilmesi planlanıyor.

Tepkiler büyüdü

American Association of Colleges of Nursing (AACN) yayınladığı açıklamada, hemşireliğin profesyonel meslek sayılmamasının "10 yıllık ilerlemeyi yok saymak" olduğunu vurguladı. Açıklamada hemşireliğin profesyonel olarak tanımlanmasının "ülkenin sağlık çalışanı ihtiyacı açısından hayati" olduğu belirtildi.

ABD Senato adayı Amy McGrath ise sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada "bir ilahiyatçının profesyonel sayılırken hemşirenin sayılmamasını" eleştirdi. Dışlanan alanların çoğunun kadın ağırlıklı meslekler olduğuna dikkat çeken McGrath bunun "kadınları profesyonel kariyer yapmaktan uzaklaştırma yöntemi" olduğunu söyledi. Yeni önlemler Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.