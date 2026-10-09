Trump yönetiminden yeni hamle: 40 kişi için vatandaşlıktan çıkarma süreci başlatıldı

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ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı, vatandaşlığa sonradan kabul edilen 40 kişinin vatandaşlığının iptal edilmesi için harekete geçti. Bakanlık, 21 Ağustos ile 2 Ekim tarihleri arasında ülke genelindeki federal bölge mahkemelerinde 40 vatandaşlıktan çıkarma davası açtı. Adalet Bakanı Todd Blanche, süreci modern ABD tarihindeki en kapsamlı vatandaşlıktan çıkarma girişimi olarak nitelendirdi.

Hedef 250 vatandaşlıktan çıkarma davası

Trump yönetimi, vatandaşlıktan çıkarma uygulamasını öncelikli alanlardan biri haline getirdi. Adalet Bakanlığı, bu ay sonuna kadar toplam 250 vatandaşlıktan çıkarma davasına ulaşmayı hedefliyor. Bakanlık şimdiye kadar 200'den fazla vatandaşlıktan çıkarma başvurusu yaptı ve yeni davaların da gündeme geleceğini açıkladı. Bu kapsamda vatandaşlıktan çıkarılması planlanan 384 yabancı doğumlu ABD vatandaşı da belirlendi.

Yalan beyanlar gerekçe gösteriliyor

Başsavcı Yardımcısı Brett Shumate, hakkında işlem başlatılan kişilerin ABD vatandaşlığına ulaşabilmek için gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu savundu. ABD hukukunda vatandaşlığın iptal edilebilmesi için Adalet Bakanlığı'nın federal bölge mahkemesinde dava açması gerekiyor. Sürecin temel gerekçeleri arasında vatandaşlığın hukuka aykırı şekilde elde edilmesi veya vatandaşlık başvurusunda yalan beyanda bulunulması yer alıyor.

Vatandaşlıktan çıkarma davalarında Adalet Bakanlığı'nın yüksek bir kanıt standardını karşılaması gerekiyor. Yetkililer, iddiaların açık, ikna edici ve kuşkuya yer bırakmayacak nitelikte kanıtlarla ortaya konulmasını şart koşuyor.

Suç dosyaları dikkat çekiyor

Vatandaşlıktan çıkarma davalarında adı geçen kişiler arasında farklı ağır suçlardan hüküm giyen veya suçlamaları kabul eden kişiler bulunuyor. Söz konusu suçlar arasında kara para aklama komplosu, reşit olmayan bir kişiye yönelik cinsel istismar ve ağırlaştırılmış sodomi yer alıyor.

Göçmenlik çalışanları davalara destek verecek

Adalet Bakanlığı'nın vatandaşlıktan çıkarma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kurumlar arası kaynak aktarımına da başvurduğu belirtildi. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri çalışanları, bu davaların yürütülmesine destek vermek üzere geçici olarak ABD savcılıklarına bağlı ofislere gönderildi. Bu adım, Trump yönetiminin vatandaşlıktan çıkarma süreçlerini daha geniş kapsamlı biçimde yürütme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.