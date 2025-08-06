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Trump yönetiminden yeni hamle: 500 milyon dolarlık mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, 500 milyon dolar değerinde 22 mRNA aşı projesini sonlandırıyor. Bakan Robert F. Kennedy Jr.’ın aşı karşıtı tutumuyla dikkat çeken karar, yalnızca BARDA’nın projelerini kapsıyor. Moderna’ya verilen 766 milyon dolarlık ödenek de daha önce iptal edilmişti.

Haber Merkezi
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Trump yönetiminden yeni hamle: 500 milyon dolarlık mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor
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ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini, bu kapsamda çeşitli sözleşme ve ihalelerin iptal edileceğini bildirdi. 

HHS, Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) bünyesinde yürütülen bazı aşı faaliyetlerinin iptaline ilişkin açıklama yaptı. 

Trump yönetiminden yeni hamle: 500 milyon dolarlık mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor - Resim : 1

22 projenin dahil olduğu mRNA aşı geliştirme programı sona erdiriliyor

Açıklamada, Kovid-19 sırasında başlatılan mRNA yatırımlarının kapsamlı incelenmesi sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık 22 projenin dahil olduğu mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceği kaydedildi.

Bu kapsamda çeşitli sözleşme ve ihalelerin iptal edileceğinin aktarıldığı açıklamada, bu kararın yalnızca BARDA'nın mRNA aşı projelerini kapsadığı ve diğer mRNA teknolojisi kullanım alanlarının etkilenmeyeceği belirtildi.

Trump yönetiminden yeni hamle: 500 milyon dolarlık mRNA aşı projeleri sonlandırılıyor - Resim : 2

Robert F. Kennedy Jr’ın aşı karşıtı tutumu

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, aşılara karşı olumsuz tutumuyla biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 29 Mayıs'ta da aşı geliştirmesi için Moderna şirketine verilen yaklaşık 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.

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