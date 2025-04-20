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Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkedeki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Haber Merkezi
AA
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Trump yönetimine, uluslararası öğrencilerin yasal statülerini iptal etmesi nedeniyle dava açıldı
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ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin özellikle Filistin'e destek gösterileri nedeniyle üniversitelere yönelik aldığı kararlar yargıya taşınmaya devam ediyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), New Hampshire eyaletindeki federal mahkemede Trump yönetimine karşı dava açtı.

Dava dilekçesinde, uluslararası öğrencilerin ülkede eğitim almalarını sağlayan "F-1" tipi statülerinin mart başından itibaren "gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği" belirtildi.

Bu öğrencilerin gözaltı ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen dilekçede, "Tüm kurallara uyarak ABD'de eğitim almaya çalışan" öğrencilerin ağır finansal ve akademik zorluklarla yüzleştiğine dikkati çekildi.

Trump yönetiminin üniversiteleri hedef alması

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Ancak öğrencilere göre üniversite kampüslerinde düşünce özgürlüğünü baskı altına alan en önemli gelişmelerin başında, ABD yönetiminin Filistin'e destek gösteren öğrencilere uyguladığı vize iptali ve sınır dışı uygulamaları geliyor.​​​​​​​ 

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