Trump: Zelenskiy barış planını reddederse küçük yüreğiyle savaşmaya devam edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasını öngören 28 maddelik barış planı taslağının Ukrayna tarafından kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Barışa ulaşmak istiyorum. Savaşı bitirmeye çalışıyoruz. Öyle ya da böyle bunu bitirmeliyiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış planı taslağını reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna ise Trump, "Zelenskiy planı reddederse küçük yüreğiyle var gücüyle savaşmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca söz konusu barış planının Ukrayna'ya yönelik son teklifi olup olmadığına dair bir soruya, "Hayır, son teklifim değil" yanıtını verdi.

AB, planın üzerinde çalışılması gerektiğini duyurmuştu

Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sırasında ise başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Ukrayna'yı destekleyen ülkelerden liderler bir araya gelerek toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya barışı getirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılandığı belirtilmiş ve 28 maddelik planın ilk taslağında adil ve kalıcı bir barış için "olmazsa olmaz" önemli unsurların yer aldığına dikkat çekilmişti. Açıklamada, "Taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Gelecekteki bir barışın sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmaya hazırız. Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir tavrımız var. Ayrıca, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen kısıtlamaların, Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacağı endişesini taşıyoruz" denilmişti.

Cenevre'de ABD-Ukrayna görüşmesi gerçekleştirilecek

Söz konusu ortak açıklamanın ardından ABD'nin barış planına kısmi itirazlarını ifade eden AB ülkeleri, yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere de temsilci göndermeye hazırlanıyor. Görüşmelerde Avrupa ülkelerinin ABD'nin planına karşı önerilerde bulunması bekleniyor.