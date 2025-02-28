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Trump-Zelenskiy görüşmesinde tansiyon yükseldi: Saygısızlık ediyorsunuz

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi. Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi

Haber Merkezi
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Trump-Zelenskiy görüşmesinde tansiyon yükseldi: Saygısızlık ediyorsunuz
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşüyor.

Zelenski'yi ağırlayan Trump, "Değerli madenleri alıp yapay zeka ve silah dahil ürettiğimiz her şeyde kullanacağız." dedi.

"Ateşkese çok yakınız"

Rusya ile barış görüşmelerine de değinen Trump, ateşkese çok yakın olduklarını söyledi. "Ukrayna'da savaşa geri dönülmeyecek" diyen Trump, "savaşı durdurabilirsek bu çok büyük bir anlaşma olur" diye konuştu. 
 
Trump'ın kendi taraflarında olduğunu belirten Zelenski ise, "Değerli maden anlaşması Ukrayna için ileri yönde atılmış bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

"Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz"

Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi

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