Trump, Zelenski'yi yeniden Beyaz Saray'a davet edecek

Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılan görüşmeyle, Kiev hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Görüşmelerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukraynalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarının yakında açıklanacağını söyledi.

Leavitt, “Ancak sizi, buradaki herkesi ve Amerikan halkını temin ederim ki gün boyunca bu toplantıdan aldığımız ve Başkan’ın da bilgisi dahilinde olan haberler olumludur. Bu toplantı verimli geçmiştir” dedi.

Zelenski ile ne zaman görüşülecek?

Beyaz Saray’ın basın açıklamasından sonra gazetecilere konuşan ve bu hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi beklediğini söyleyen Trump, “Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Tango yapmak için iki kişi gerekir. Ateşkesin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya'ya bunu yaptırabilirsek, bu harika olur. Yapamazsak, devam ederiz ve insanlar ölmeye devam eder, hem de çok sayıda insan ölür” ifadelerini kullandı.

Zelenski’nin Beyaz Saray’a tekrar davet edilip edilmeyeceği sorusuna Trump, “Elbette, kesinlikle. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz” yanıtını verdi.

Oval Ofis'te ne yaşandı?

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski değerli maden anlaşmasını imzalamak için 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Oval Ofis'te kameralar karşısına geçen ikili, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de yanlarında olduğu dakikalarda tartışmıştı.

Trump'ın canlı yayında kameralar önünde Zelenski'yi azarlaması, dünyanın gündeminde bomba gibi düşmüştü.

Trump, Zelenski’i işaret edip “3. Dünya Savaşı üzerinde kumar oynuyorsunuz. Ancak şu an kartınız yok” diyerek Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam etmesi durumunda çok daha büyük bir çatışmaya yol açabileceğini işaret etti. Zelenski de “Kartlarla oynamıyoruz” yanıtını verdi.

Olayın ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Şubat'taki ziyareti esnasında Ukrayna liderine şemsiye tuttuğu fotoğrafı paylaşmıştı.