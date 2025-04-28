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ABD Başkanı Trump: Zelenskiy'nin Kırım'dan vazgeçeceğini düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin yapılacak bir ateşkes anlaşması çerçevesinde Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya hazır olduğunu savundu.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump: Zelenskiy'nin Kırım'dan vazgeçeceğini düşünüyorum
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklaması Zelenskiy ile Papa Françesko'nun cenazesinde görüşmesinin ardından geldi. İki lider, geçen Şubat ayında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından ilk kez bir araya geldi.

Vatikan dönüşü New Jersey'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna lideriyle Vatikan'daki cenazede Kırım'ın kaderini "kısaca" ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Trump, Zelenskiy'nin Kırım'dan vazgeçmeye hazır olup olmadığına yönelik soruya cevaben "Bence öyle" yanıtını verdi. Zelenskiy, daha önce Kırım'dan asla vazgeçmeyeceklerini defaatle söylemişti.

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturmadan önce Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik iddialı sözler veren Trump'ın Rusya'ya yaklaşan bir tutum benimsemesi Kiev'i ve Batılı müttefiklerini endişelendirmişti. Ancak ABD Başkanı son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik giderek daha sabırsız bir tavır sergilemeye başladı. 

DW Türkçe'nin aktardığına göre Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, ellerinde bir anlaşma çerçevesi olduğuna inandığını ve Rus liderin bu anlaşmayı imzalaması gerektiğini söyledi. Trump, Putin'den beklentilerine ilişkin, "Ateşi kesmesini, masaya oturmasını ve anlaşmayı imzalamasını bekliyorum" diye konuştu.

 

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