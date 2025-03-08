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Trump'a ait golf kulübünde Filistin protestosu: Gazze satılık değildir

İskoçya'da Filistin yanlısı aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry Golf Kulübü'nde düzenledikleri eylemde çimenlere beyaz boya ile "Gazze satılık değildir" yazdı.

Haber Merkezi
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Trump'a ait golf kulübünde Filistin protestosu: Gazze satılık değildir
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İskoçya'da Filistin yanlısı aktivistler ses getirecek bir eyleme imza attı. Güney Ayrshire bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry Golf Kulübü'ne giren aktivistler, çimenlere beyaz boya ile "Gazze satılık değildir" yazdı. Kulüp binasına da kımızı boya püskürten aktivistler, gerçekleştirdikleri eylemin "ABD yönetiminin Gazze'yi etnik olarak temizleme niyetine doğrudan bir yanıt" olduğunu belirtti.

Palestine Action grubu açıklama yaptı

Palestine Action grubu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump, Gazze'ye kendi mülkü gibi davranmaya çalışırken, kendi mülkünün de el altında olduğunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

İskoçya Polisi ise bugün yerel saatle 04:40 civarında bir hasar ihbarı aldıktan sonra soruşturma başlattığını bildirdi.

Turnberry Golf Kulübü tarafından yapılan açıklamada da, "Bu çocukça ve suç teşkil eden bir eylemdi ancak Trump Turnberry'deki inanılmaz ekip bunun işleri etkilememesini sağlayacaktır. Turnberry ulusal bir hazinedir ve golf dünyasında lüks ve mükemmelliğin bir numaralı göstergesi olmaya devam edecektir" denildi.

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