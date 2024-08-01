Trump'a anket şoku: Harris’in gerisinde kalmaya başladı

ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump’a destek, temmuz ayı ortalarında ulaştığı yüksek seviyelerden gerilemeye devam ediyor.

Yüzde 50'nin altına indi, Harris favori

En yeni PredictIt anketinin sonuçları, Trump’ın bir ara yüzde 70’e ulaşan kazanma şansının, kısa bir süreliğine yüzde 50’nin altına indiğini gösterdi. PredictIt verilerine göre Demokratların aday adayı Kamala Harris şu anda yüzde 53’lük bir seçilme şansıyla seçimin favorisi konumuna ulaştı.

Bu durum, Bloomberg News/Morning Consult’un son anketinin Harris’in Trump’ın liderliğini seçimin kaderini belirleyecek kilit eyaletlerde (swing states) sildiğini göstermesinin ardından geldi. Yatırımcılar için asıl soru, Trump’ın zaferine yönelik beklentilerin arttığı sırada aldıkları bazı pozisyonlardan vazgeçip geçmeyecekleri olacak.

Getiri eğrisinin dikleşmesine yönelik pozisyonlar, altın, Bitcoin, enerji hisseleri ikinci bir Trump başkanlığına karşı hassasiyetleri nedeniyle dikkate alınan yatırım araçları arasında yer alıyordu. Trump’ın seçim şansının daha da azalması ya da bir “Harris trade” dalgasının patlak vermesi durumunda bu pozisyonlarda terse dönüş yaşanıp yaşanmayacağı yakından izlenecek.