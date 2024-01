Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın seçimden çekileceğini düşünüyor

Takip Et

ABD Başkanlığı için yarışan iki aday, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılması planlanan seçimler yaklaştıkça uzaktan uzağa mücadele ediyor. Beyaz Saray’ın eski sahibi Trump, 81 yaşındaki rakibinin yarıştan çekilebileceğini öne sürdü.

Donald Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Şahsen, evet, (adaylıktan çekileceğini) düşünüyorum" dedi.

ABD’nin mevcut Başkanı Joe Biden, seçimi kazanması hainde rakibine dava açma niyetini gizlemeyen Trump tarafından sürekli hedef alınıyor.

Biden, kendi kampının şampiyonu olsa da son aylarda giderek daha az inandırıcı olmaya başladı. Bunun en büyük nedeni 81 yaşında olması ve halka açık etkinliklerde yaptığı çok sayıda gaf!

The Hill tarafından yayınlanan yeni bir ankete göre, seçmen listesindeki her on Amerikalıdan yaklaşık altısı, kasım ayında Donald Trump ile kendisi arasında tekrar seçim yapmak zorunda kalma fikri konusunda "hevesli" değil.

İkisi arasındaki acı düello 2020'de çoktan yapıldı bile. Uzun bir kampanyanın ardından Joe Biden, nihayet Cumhuriyetçi rakibini yenerek, yaklaşık 43 bin oy farkla seçimi kazandı. Donald Trump ise seçimlerde hile yapıldığını dilinden hiç düşürmedi.

Donald Trump, kamuoyu yoklamalarında, Joe Biden'ın önünde yer alıyor. Seçim verileri konusunda uzmanlaşmış olan Decision Desk'in anket sonuçlarına göre, bugün yapılmış olsaydı Başkanlık seçimini Trump kazanacaktı. Cumhuriyetçi aday, Büyük Seçmenler Kurulundan Demokrat rakibinin 245 oyuna karşılık 293 oy alacaktı!

Demokrat Partinin, halihazırda Joe Biden'ın değiştirilmesi durumunda inandırıcı bir alternatifi yok. Marianne Williamson ve Dean Philips aday adayı olarak ortaya çıkıyor, ancak şansları zayıf. Her şeyden önce, ikisi de ABD Başkanının itibarına ya da Demokrat Partinin kurulu düzeninin desteğine sahip değil!