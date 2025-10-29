  1. Ekonomim
Trump'a Güney Kore'de en yüksek devlet onuru 'Mugunghwa Büyük Nişanı' verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun 3’üncü ayağı olan Güney Kore’ye geldi. Güney Kore'nin en yüksek devlet onuru olan "Mugunghwa Büyük Nişanı" takdim edilen Trump’a, aynı zamanda ülke tarihinde önemli bir yeri bulunan Cheonmachong altın tacının bir replikası verildi.

Trump'a Güney Kore'de en yüksek devlet onuru 'Mugunghwa Büyük Nişanı' verildi
Japonya’daki diplomatik temaslarını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun 3’üncü durağı olan Güney Kore’ye geldi. Trump’ı taşıyan uçak yerel saatle 11.30 sıralarında Busan'daki Gimhae Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve ABD Büyükelçisi Kang Kyung-hwa tarafından askeri törenle karşılanan Trump için bir devlet başkanına gösterilen en yüksek nezaket seviyesi olan 21 pare top atışı yapıldı.

Marine One helikopteri ile buradan ayrılan Trump, daha sonra Gyeongju şehrinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından karşılandı.

Gyeongju Ulusal Müzesi'nde ziyaretçi defterini imzalayan Trump’a, Güney Kore'nin en yüksek devlet onuru olan "Mugunghwa Büyük Nişanı" takdim edildi.

Trump’a ayrıca ülke tarihinde önemli bir yeri bulunan Cheonmachong altın tacının bir replikası verildi. Trump ve Lee, törenin ardından gerçekleştirecekleri ikili görüşmeye geçti.

