Trump'a mahkemeden kötü haber: ABD'de doğan her çocuk vatandaşlık alabilecek

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ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarının merkezinde yer alan ve ABD topraklarında doğan çocukların doğrudan ABD vatandaşı olmasını engellemeyi hedefleyen başkanlık kararnamesi yargı engeline takıldı.

Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Deborah L. Boardman, ağustos ayında yürürlüğe sokulan düzenlemenin uygulanmasını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Yargıçtan sert tepki: "Kesinlikle anayasaya aykırı"

Yargıç Boardman, Trump yönetiminin kararnameyle getirmek istediği kısıtlamaların ABD Anayasası'nın 14. Maddesi ile bağdaşmadığına dikkat çekerek düzenlemeyi "neredeyse kesinlikle anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

Kararında ABD Yüksek Mahkemesi'nin haziran ayında verdiği emsal karara doğrudan atıfta bulunan Yargıç Boardman; yabancı diplomatların çocukları gibi çok nadir istisnalar dışında, ABD sınırları içinde dünyaya gelen her çocuğun doğumla birlikte otomatik olarak ABD vatandaşı olduğunu ve bu hakkın başkanlık kararnameleriyle ortadan kaldırılamayacağını yineledi.

Kararname hangi kesimleri hedef alıyordu?

Trump'ın Ocak 2025'te imzaladığı daha kapsamlı kararnamenin Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından, ağustos ayında daha dar kapsamlı iki yeni kararname yayımlanmıştı.

Söz konusu son düzenleme; yabancı lobicilerin, "düşman unsurların" veya yasal kalıcı oturum statüsü bulunmayan ebeveynlerin ABD'de doğan çocuklarının otomatik vatandaşlık alma hakkını kısıtlamayı amaçlıyordu.

Dava; göçmen haklarını savunan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile ABD’de doğan bebeklerinin kalıcı göçmenlik statüsü bulunmayan ebeveynleri tarafından açıldı.

Alınan geçici tedbir kararı, mahkeme tarafından onaylanan ve Yüksek Mahkeme’deki paralel davalarda yer alan benzer durumdaki çocukları doğrudan koruma altına alıyor.

Hukukçular memnun, Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı tepkili

Göçmen hakları örgütü We Are CASA Hukuk Direktörü Shana Khader kararı memnuniyetle karşılayarak, "Beyaz Saray’ın çocukların doğuştan gelen anayasal vatandaşlık hakkını gaspetme girişimi başarılı olamayacaktır. Anayasanın üzerinde bir göçmen karşıtı gündem yürütülemez" ifadelerini kullandı.

Karara sert tepki gösteren Beyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis ise kararın Biden döneminde atanan "aktivist bir yargıç" tarafından Trump'ın siyasi gündemini sabote etmek amacıyla alındığını öne sürdü ve kararnamenin Yüksek Mahkeme ilkeleriyle uyumlu olduğunu savundu.

Adalet Bakanı Todd Blanche da kararnamenin anayasaya aykırı olmadığını belirterek, Trump yönetiminin doğuştan vatandaşlığı kısıtlama ısrarını gerekirse konuyu yeniden ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşıyarak sürdüreceğini açıkladı.