Trump’a suikast girişimi ile suçlanan Cole Allen tüm suçlamaları reddetti



ABD’nin başkenti Washington DC’de 25 Nisan tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirler Derneği yemeğine silahlı saldırı düzenlemek ve Trump’a suikast girişimi ile suçlanan Cole Allen, başkentteki federal mahkemede hakim karşısına çıktı. Allen, suçlamalara karşı savunmasını yapmak üzere Bölge Hakimi Trevor McFadden’ın karşısına turuncu tulum içinde ve elleri ile ayakları zincirlenmiş olarak getirildi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yemeğine silahlı saldırı sırasında güvenlik kuvvetlerine saldırı, ağır suç işlemek amacıyla eyaletler arasında silah taşımak ve şiddet suçu sırasında silah kullanmak suçlamalarıyla da karşı karşıya olan 31 yaşındaki Cole Allen, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

"Federal Savcılığın davadan bütünüyle çekilmesini talep edeceğiz"

Allen'ın avukatları, Washington DC Federal Savcılığı'nın davadan bütünüyle çekilmesini talep edeceklerini açıkladı. Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya olacak Allen’in avukatları, saldırının Trump’ın yanı sıra üst düzey kabine üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında gerçekleşmiş olması nedeniyle ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche ile Washington DC Savcısı Jeanine Pirro’nun davadan çekilmeleri gerektiğini savundu. Avukatlar, her iki ismin de yemekte bulunduklarına dikkat çekerek, bunların savcılık makamında bulunmasının bütünüyle uygunsuz olduğunu ifade etti. Allen’ın avukatları ayrıca, intihar gözetiminde tutulan Allen’ın tutukluluk şartlarına itiraz etti. Avukatlar, Allen’a yönelik intihar önleme tedbirlerinin müvekillin savunmaya katılma kabiliyetini sınırladığını savundu.

ABD hükümetinin savunma tarafının sunduğu davadan çekilme talebine 22 Mayıs'a kadar cevap vermesi gerekecek. Öte yandan Allen'ın 29 Haziran'da yeniden mahkemeye çıkması bekleniyor.

California eyaletinin Torrance kentinden eski bir eğitimci olan Allen, 25 Nisan’da Washington Hilton Oteli’nde meydana gelen silahlı saldırı sırasında bir ABD Gizli Servisi ajanını kurşungeçirmez yeleğinden vurarak yaralamıştı.