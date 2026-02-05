Trump’a suikast girişiminde müebbet: Ryan Routh ömür boyu hapse mahkûm edildi

ABD’de federal mahkeme, 2024’te Donald Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle Ryan Wesley Routh’a müebbet hapis cezası verdi.

Kararı, davaya bakan Aileen Cannon açıkladı.

Oksijen'de yer alan habere göre mahkeme, Routh’u "başkan adayına suikast girişimi", "şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurma" ve bir dizi federal silah suçundan suçlu buldu. Müebbet hapse ek olarak, ateşli silahla ilgili suçtan 7 yıl daha hapis cezası verildi.

Golf sahasındaki saldırı planı

Savcılığa göre Routh, Eylül 2024’te Florida’daki Trump International Golf Club’da, o dönem başkan adayı olan Trump’ı hedef aldı.

Olay gecesi silah sesleri duyulmasının ardından güvenlik güçleri sahadaki çalılıklarda AK-47 buldu; Routh kısa süre sonra yakalandı. Seri numarası silinmiş silah bulundurma dahil çok sayıda suçlama yöneltilen sanık, suçlamaları reddetmişti.

"Soğukkanlı bir cinayet niyeti"

Yargıç Cannon, hükmü açıklarken girişimi “kötücül” olarak niteledi ve müebbetin makul olduğunu söyledi. Savcılık ise Routh’un pişmanlık göstermediğini, amacının “seçmen iradesini bir cinayetle bertaraf etmek” olduğunu savundu. Duruşmada savcılar, bunun demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Savunma ve mahkemenin değerlendirmesi

Kendini büyük ölçüde kendisi savunan Routh, mahkemede “tetik çekmediğini” öne sürdü; savunma cephesi 20 yıl + zorunlu 7 yıl talep etti. Ancak jüri, beş ayrı suçtan oybirliğiyle suçlu buldu.

Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin iddiaların suçları mazur göstermediğine hükmetti; ceza infazı sırasında ruh sağlığı tedavisi talebi not edildi.

Kararla birlikte, ABD tarihinde bir başkan adayına yönelik en ciddi saldırı girişimlerinden biri için verilen en ağır cezalardan biri kayda geçti.

Ne oldu?

2024’ün Eylül ayında, o dönem ABD başkan adayı olan Donald Trump’ın Florida’da bulunduğu golf sahası yakınında silah sesleri duyuldu.

Gizli Servis ekipleri, çalılıklarda saklanan Ryan Wesley Routh’u fark ederek müdahale etti. Olay yerinde seri numarası silinmiş bir AK-47 ele geçirilirken, savcılığa göre Routh Trump’ı hedef almayı planlıyordu ancak ateş edemeden yakalandı. Bu olay, ABD’de seçim güvenliği ve başkan adaylarının korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.