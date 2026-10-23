Trump'ı kızdıran hareket! Hedefinde bu kez NBA yıldızı LeBron James var: 'Özür dilemeli' (Video)

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ABD Başkanı Donald Trump, salı akşamı oynanan New York Knicks-Philadelphia 76ers karşılaşması öncesinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Amerikan ulusal marşı okunurken yaptığı hareketlerle gündeme gelen LeBron James'i hedef alan Trump, yıldız basketbolcunun davranışlarını saygısızlık olarak nitelendirdi.

Trump, James'in ulusal marş sırasında golf vuruşu ve basketbol şutu atıyormuş gibi hareketler yapmasını eleştirerek oyuncunun ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini savundu.

"Amerikan askerlerinden özür dilemeli"

Trump, LeBron James'e yönelik açıklamasında sert ifadeler kullandı. ABD Başkanı, yıldız basketbolcunun Amerikan bayrağına ve ülkenin temsil ettiği değerlere saygısızlık ettiğini öne sürdü.

Trump, James'in Amerikan ulusal marşı sırasında sergilediği davranışlar nedeniyle ülke uğruna hayatını kaybeden askerlerden ve kahramanlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Maç öncesindeki hareketleri tartışma yarattı

LeBron James'in salı günü oynanan ve Philadelphia 76ers formasıyla sahaya çıktığı karşılaşma öncesindeki hareketleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Amerikan ulusal marşı okunurken golf vuruşu ve basketbol şutu taklidi yaptığı belirtilen James'e yönelik tepkiler kısa sürede gündeme taşındı.