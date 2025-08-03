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Trump'ı soruşturan eski savcı Jack Smith hakkında soruşturma başlatıldı

Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında "yasa dışı siyasi eylemler" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Trump'ı soruşturan eski savcı Jack Smith hakkında soruşturma başlatıldı
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Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturan eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith hakkında "yasa dışı siyasi eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

ABD'de bağımsız federal bir kurum olan Özel Danışmanlık Ofisi, eski savcı hakkında soruşturma açıldığı haberlerini doğrulayan bir açıklama yaptı.

Trump'ı soruşturan eski savcı Jack Smith hakkında soruşturma başlatıldı - Resim : 1

Özel Yetkili Savcı Smith hakkında soruşturma

Açıklamaya göre, 2022 yılının kasım ayında o dönemki Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından Trump'a yönelik bir soruşturmayı yürütmek üzere atanan Özel Yetkili Savcı Smith hakkında soruşturma başlatıldı.

Hatch Yasası'nı ihlalden suçlanıyor

Soruşturmanın gerekçesinde Smith, "belirli kamu görevlilerinin siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan federal bir yasa olan Hatch Yasası'nı ihlal etmekle" suçlandı.

Trump'ı soruşturan eski savcı Jack Smith hakkında soruşturma başlatıldı - Resim : 2

Trump aleyhine 2 dava açmıştı

Smith, Kasım 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi aday Trump aleyhine iki federal dava açmıştı. Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Smith, davaları düşürmüş ve her iki dava da mahkemeye taşınmamıştı.

Cumhuriyetçiler Smith'in Trump'ı siyasi saiklerle hedef aldığını savunurken, Demokratlar ise Trump yönetiminin Smith'i siyasi gerekçelerle soruşturduğunu öne sürüyor.

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