Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı için adayı belli oldu

ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025’te göreve başlaması beklenen Donald Trump’ın kabinesi belli oluyor.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio’yu aday gösterdi.

"Özgürlük için çok güçlü bir ses"

Trump, “Marco son derece saygın bir lider ve özgürlük için çok güçlü bir ses. Ulusumuzun için güçlü bir savunucusu, müttefiklerimiz için gerçek bir dost ve düşmanlarımıza karşı asla geri adım atmayacak korkusuz bir savaşçı olacaktır” dedi.

Rubio, Çin ve İran karşıtı görüşleriyle tanınıyor

ABD'nin Çin'e karşı daha agresif olması gerektiği görüşünü paylaşan senatörler arasında yer alan Rubio, ABD'nin Çin'in devlet güdümlü ekonomisiyle daha iyi rekabet etmesine yardımcı olmanın amaçlandığı sanayi politikasını savunuyor.

Rubio, 2019'da Çin'in yüksek teknoloji ve üretim teknolojilerinde endüstriyel dönüşüm olarak gördüğü MIC2025 Planı'nın, ABD'nin teknoloji şirketleri için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, Pekin yönetiminin bu planına karşılık verilmesi amacıyla Kongre'ye Çinli şirketlerin ABD'ye yönelik yatırımlarına sınırlama ve vergi getirilmesi yönünde yasa tasarısı sundu.

Öte yandan, aralarında Rubio'nun da bulunduğu bazı Cumhuriyetçi senatörler, 2021'de Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin, İran ile 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki "adımlarına" karşı çıktı.

Rubio, 8 Kasım'da basına verdiği demeçte, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve şiddetin tek sebebinin İran olduğunu savundu. Rubio, Trump'ın, İran "rejimi" için tehdit olarak görüldüğünü, bu yüzden de onu "öldürmek" istediklerini öne sürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını destekliyor

Filistinlilerin ölümünden "yüzde 100" Hamas'ın sorumlu olduğunu savunan Rubio, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine güçlü destek veriyor.

Rubio, İsrail'in Hamas'ın her bir parçasını yok etmesini istediğini açıkça dile getirirken, İsrail'in Hamas'ı yenmesine izin verilmesinin Gazze halkına "yardımcı olacağını" öne sürüyor.

Nisanda İsrail'i ziyaret eden Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmüştü. Rubio, ziyareti sırasında İsrail'e olan "sarsılmaz bağlılığını" yinelemişti.

Rubio, ABD'deki üniversitelerde İsrail'in soykırımına karşı düzenlenen Gazze'ye destek protestolarına da tepki göstermişti. Bu protestolara katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesi planını desteklediğini ifade eden Rubio, İsrail'i boykot çağrısında bulunanların cezalandırılması gerektiğini savunuyordu.

Adalet Bakanı olarak Matt Gaetz’i aday gösterdi

Trump, Adalet Bakanı olarak Florida’dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz aday gösterdi. Trump, "Matt Gaetz’in ABD Adalet Bakanı olarak aday gösterildiğini açıklamaktan büyük onur duyuyorum. Matt, William & Mary Hukuk Fakültesi’nde eğitim görmüş, son derece yetenekli ve azimli bir avukattır ve Adalet Bakanlığı’nda umutsuzca ihtiyaç duyulan reformları gerçekleştirmeye odaklanarak Kongre’de kendini göstermiştir” dedi.

Gaetz’in hükümetin adaleti bir silah olarak kullanmasını sona erdireceğini aktaran Trump, “Sınırlarımızı koruyacak, suç örgütlerini ortadan kaldıracak ve ABD’lilerin Adalet Bakanlığı’na olan kötü bir şekilde sarsılmış inanç ve güvenini yeniden tesis edecek” dedi.

Trump, Gaetz’in Adalet Bakanlığı’nı denetleyen Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’ndeyken Rusya aldatmacasının bozguna uğratılmasında ve sistematik hükümet yolsuzluğunun ifşa edilmesinde kilit bir rol oynadığını belirtti.