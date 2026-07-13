Trump'ın açıklaması sonrası İran'dan yanıt geldi: İzin vermeyeceğiz
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini" duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin bölgedeki deniz güvenliğinde daha aktif rol üstleneceğini belirten Trump, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini biz sağlayacağız. Boğazın koruyucusu olacağız." ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamarı karşısında İran'dan yanıt geçikmedi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini" duyurdu.