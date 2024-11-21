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Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida’dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.

AA
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Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz adaylıktan çekildi
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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın A takımında yer alması beklenen bir isim adaylıktan geri çekildi. Trump’ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida’dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gaetz, “Washington’da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump’ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı” dedi.

“Gaetz’in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum”

Gaetz’in çekilme kararının ardından açıklama yapan Trump, “Matt Gaetz’in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt’i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
Gaetz’in adaylıktan çekildiğine dair açıklaması, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nin Gaetz’in cinsel suiistimal ve yasadışı uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin bir raporu yayınlama konusunda çıkmaza girmesinin ardından geldi.

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