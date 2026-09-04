Trump’ın ağır tarifelerine rağmen küresel ticarette sürpriz büyüme!

Dünya ekonomisi, ABD yönetiminin ticaret ortaklarına ve rakip ekonomilere karşı ardı ardına devreye soktuğu gümrük vergileriyle çalkalanmaya devam ediyor. Ancak, korumacı tedbirlerin ticaret akışını tamamen durduracağı yönündeki endişelere karşın yayımlanan son analizler tablonun beklenenden farklı geliştiğini gösteriyor. Trump’ın katı gümrük tarifelerine rağmen küresel mal ve hizmet ticareti genişlemeye devam ediyor.

Tedarik zincirleri yön değiştirdi

Uygulanan ek vergiler doğrudan ticareti zorlaştırsa da küresel şirketler ve ihracatçı ülkeler hızlı bir uyum süreci sergiledi. ABD pazarında artan maliyetler karşısında işletmeler, üretimi ve tedarik rotalarını tarife dışı veya daha düşük oran uygulanan ülkelere kaydırarak korumacı engelleri aşmayı başardı. Bu durum, küresel ticaretin tek bir merkeze bağımlı kalmayıp alternatif kanallardan akmaya devam ettiğini kanıtlıyor.

Alternatif pazarlar büyümeyi sırtlıyor

ABD'nin korumacı politikaları nedeniyle ortaya çıkan boşluk, bölgesel ticaret anlaşmaları ve gelişmekte olan pazarlar arasındaki artan hacimle kapatılıyor. Asya, Avrupa ve Latin Amerika arasındaki ticaret trafiğinin ivme kazanması, ABD’nin getirdiği kısıtlamaların yarattığı olumsuz etkileri büyük ölçüde sönümlendiriyor.

Korumacılık baskısına karşı esnek yapı

Uzmanlar ve ekonomi analistleri, mevcut tablonun uluslararası ticaret sisteminin beklenenden çok daha esnek bir yapıya kavuştuğunu gösterdiğini vurguluyor. Gümrük duvarlarının yükseldiği bir dönemde dahi küresel pazarın kendi dengesini bularak büyümeyi sürdürmesi, dünya ticaretinin dinamizmini koruduğunun en açık işareti olarak değerlendiriliyor.