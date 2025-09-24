Trump’ın ağrı kesici ve aşı iddialarına bilim insanlarından tepki

ABD Başkanı Donald Trump, hamile kadınlara parasetamolden (acetaminophen) uzak durmalarını, ailelere de çocuklarının aşılarını ertelemelerini önerdi. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşıların otizme yol açtığı iddiasını “yanlış ve tehlikeli” olarak niteledi.

“Aşılar hayat kurtarır”

DSÖ Sözcüsü Tarik Jašarević, “Bilim kanıtladı: Aşılar otizme neden olmaz, milyonlarca hayat kurtarır” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting ise halka, “Trump’ın sözlerine dikkat etmeyin, doktorlara kulak verin” çağrısında bulundu.

İngiltere’nin ilaç otoritesi MHRA, parasetamol ile otizm arasında bağ bulunmadığını duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı da benzer açıklama yaparak, “Mevcut bilimsel verilerde ilişki yok” dedi. İspanya ve Avustralya sağlık kurumları da ilacın güvenli olduğunu açıkladı.

“Bilimsel dayanak yok”

Uzmanlar, Trump’ın iddialarının bilimsel dayanak taşımadığını vurguladı. İsveç’te 2024’te yayımlanan ve 2,4 milyon doğumu inceleyen geniş kapsamlı çalışma, hamilelikte parasetamol kullanımının otizmle ilişkisinin bulunmadığını ortaya koydu.

Otizm oranları neden arttı?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), otizm tanısının 2000’de 150 çocuktan 1 iken 2022’de 31 çocuktan 1’e yükseldiğini açıkladı. Doktorlara göre bu artış, hem tanı kriterlerinin genişlemesi hem de ailelerin daha çok başvuru yapmasıyla açıklanıyor.