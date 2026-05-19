Trump'ın ardından Putin Çin'de



ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de resmi ziyaret kapsamında Çin'e geldi. Putin, Pekin Uluslararası Havalimanı'nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Rusya'nın Çin Büyükelçisi Igor Morgulov ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Putin'in iki gün sürecek olan ziyareti, Rusya ve Çin arasında imzalanan İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümüne denk geldi.

Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek. Görüşmede, iki ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması ve iki ülke arasında ortak bildiri ile çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Putin'in ayrıca, Çin Devlet Konseyi Başkanı Li Qiang ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Trump sonrası Çin ziyareti dikkat çekti

Rus liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor.