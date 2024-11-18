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Trump’ın bakan adaylarından ilginç isteği

Trump’ın Hazine Bakanı adaylarından gümrük vergisi politikalarını destekleyeceklerine dair garanti istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Trump’ın bakan adaylarından ilginç isteği
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ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın danışmanları Financial Times'a verdikleri demeçte, üst düzey Hazine Bakanı adaylarından Trump'ın gümrük vergisi politikalarını destekleyeceklerine dair garanti istediklerini söylediler.

Key Square Group kurucusu Scott Bessent ve Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick'in Trump'ın Hazine Bakanlığını kontrol etmek için önde gelen adayları arasında olduğu bildiriliyor.

Başkanlık kampanyası sırasında Trump'a yakın olan ve aynı zamanda yeni Devlet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) eş başkanlığını yapmak üzere yönetime katılacak olan milyarder girişimci Elon Musk, "Bessent her zamanki gibi bir seçim, oysa ‘howardlutnick’ gerçekten değişim yaratacak" yorumunda bulundu.

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