Trump’ın balo salonu için dev bağış listesi ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’ın bahçesinde inşa ettirdiği balo salonunun finansmanına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. The Washington Post, projeye 10 bin doların üzerinde bağış yapmayı taahhüt eden 67 kişi ve kurumun yer aldığı listeyi yayımladı. Gazetenin ulaştığı belgelere göre şirketler, vakıflar ve bireysel bağışçılar tarafından taahhüt edilen toplam tutar, özel bağışlarla birlikte 333 milyon dolara ulaştı.

Nvidia ve Apple listenin zirvesinde

Bağışçı listesinde teknoloji şirketleri öne çıktı. Nvidia ve Apple, 25’er milyon dolarlık bağış taahhüdüyle en yüksek katkı sağlayan kuruluşlar arasında yer aldı.

Trump’ın balo salonu projesine aynı tutarda destek vermeyi taahhüt eden isimler arasında Adelson ailesi ile Dish Network’ün kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Charles Ergen de bulunuyor. Her iki tarafın taahhüt ettiği miktar 25 milyon dolar olarak açıklandı.

Google ve Comcast’in bağış tutarları belli oldu

Listede yer alan diğer büyük bağışçılar arasında Alphabet’in Google birimi de bulunuyor. Google’ın proje için taahhüt ettiği bağış miktarı 22 milyon dolar olarak kaydedildi. Laura ve Isaac Perlmutter Vakfı’nın bağış taahhüdü 20 milyon dolara ulaşırken Amerikan teknoloji şirketi Comcast’in projeye 7,5 milyon dolar katkı sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

Beyaz Saray daha önce 37 bağışçıyı açıklamıştı

Beyaz Saray yönetimi daha önce 37 kişi, şirket ve vakfı projenin bağışçıları arasında göstermişti. Ancak kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde bağışların ayrıntılarına ve her bir bağışçının katkı tutarına yer verilmemişti. Trump finansmanın kendisi ve destekçileri tarafından karşılandığını söylemişti

Donald Trump, balo salonunun inşaatının başladığı dönemde yaptığı açıklamada, projenin masraflarının tamamının kendisi ve bazı arkadaşları tarafından karşılandığını ifade etmişti. Ortaya çıkan bağış listesi, Trump’ın balo salonu projesine teknoloji devlerinden büyük şirketlere ve bireysel bağışçılara kadar geniş bir kesimin finansal destek sağlamayı taahhüt ettiğini gösterdi. Toplam 333 milyon dolara ulaşan bağış taahhütleri, Beyaz Saray’daki projenin finansmanında özel kaynakların büyüklüğünü gözler önüne serdi.