Trump'ın Barış Kurulu bugün ilk kez toplanıyor, kimler katılacak?

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu 19 Şubat'ta başkent Washington'da toplanacak.

ABD başkanı, toplantının Washington'daki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde düzenleneceğini açıkladı.

Trump, bu toplantıda Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa süreci için 5 milyar doları aşkın bağış yaptıklarını resmen duyuracaklarını söyledi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu 5 milyarın ne şekilde kullanılacağıyla ilgili kararın Barış Kurulu tarafından alınacağını söyledi. Tüm üyelerin fonlama konusunda oy hakkına sahip olacağına inandığını ekledi.

Ayrıca Trump, Gazze'de güvenliği tesis etmek için kurulan Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis gücünde görev almak üzere Barış Kurulu üye ülkelerin binlerce personel tahsis etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

AFP'nin aktardığına göre en büyük Müslüman çoğunluklu ülke olan Endonezya, bu gücün onaylanması halinde Gazze'ye 8 bine kadar asker göndermeye hazır olduğunu belirtti.

ABD başkanı, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi ve "Barış Kurulu tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Hamas sözcüsü Hazem Kasım, AFP'ye "Barış Kurulu"nun İsrail'i 'Gazze'deki ihlallerine son vermeye' ve bölgeye uyguladığı uzun süreli kuşatmayı kaldırmaya zorlaması gerektiğini" söyledi.

Türkiye adına toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Etiyopya dönüşü yaptığı açıklamada "Türkiye olarak toplantıya katılacağız. Ramazan ayının ilk gününe denk geldiği için toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey temsil edecektir" dedi.

Başka kimler katılacak?

Barış Kurulu, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu marjında 22 Ocak 2026'da atılan imzalarla resmen kuruldu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 20 kurucu ülkenin temsilcisi bu törene katıldı.

Daha sonra El Salvador ve İsrail'in de katılmasıyla üye sayısı 20'yi aştı.

ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin neredeyse tamamı Rusya'nın da davet edilmesi sebebiyle Barış Kurulu'nda yer almayacaklarını duyurdu.

Rusya henüz resmi olarak daveti kabul ettiğini açıklamadı.

Avrupa Birliği (AB) kurula resmen üye olmayacaklarını ancak Washington'daki toplantıya birliği temsilen Akdeniz'den Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Dubravka Šuica'nın katılacağını duyurdu.

AB üyelerinden İtalya, Romanya, Yunanistan ve Kıbrıs ise kurulda gözlemci olarak yer alma davetini kabul ettiklerini açıkladı.

İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, gözlemci statüsünün kurula katılmayan ülkeler için "iyi bir çözüm" olduğu yorumunu yaptı.

Washington'daki toplantıya Romanya'yı temsilen Cumhurbaşkanı Nicușor Dan katılacak.

Barış Kurulu kurucu üyelerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban da toplantıya bizzat katılacağını açıkladı.

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin ve Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in de bizzat katılması bekleniyor.

Vatikan ise Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Barış Kurulu'na katılmayacağını açıkladı.

Açıklamada Vatikan'ın uluslararası krizlerin Birleşmiş Milletler (BM) yoluyla çözülmesi konusunda ısrarcı olduğu ve Barış Kurulu hakkında bu yüzden endişeler olduğu vurgulandı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kurulun Gazze ile sınırlı olması ve "Filistin için bir koltuk içermesi" gerektiğini söyleyerek katılım davetini reddetti.

Lula geçen ay Trump'ın kurulunu "sadece kendisinin sahibi olduğu yeni bir BM" olarak nitelendirmişti.

Kanada da toplantıya katılmayan ülkelerden.