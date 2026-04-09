Trump’ın baş ekonomi danışmanı için en güçlü aday belli oldu

Politico'nun konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Minneapolis Fed danışmanı Chris Phelan, Başkan Donald Trump’ın yeni baş ekonomisti olarak seçilmeye en yakın isim konumunda bulunuyor. Chicago Üniversitesi’nden doktora derecesine sahip olan Phelan, aday gösterilmesi ve Senato tarafından onaylanması durumunda Ekonomik Danışmanlar Konseyi (CEA) Başkanı olarak görev yapacak.

Phelan, şubat ayında görevinden resmen ayrılan Stephen Miran’ın yerini alacak. Miran, eylül ayında Fed’deki boş bir yönetim kurulu koltuğuna onaylanmasının ardından görevinden fiilen ayrılmıştı. O tarihten bu yana Beyaz Saray bünyesinde bir ekonomik düşünce kuruluşu gibi faaliyet gösteren konseyin başkan vekilliğini Pierre Yared yürütüyor.