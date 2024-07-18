Trump’ın Başkan Yardımcısı adayı Vance, Wall Street’e gözdağı verdi

ABD’de kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimi için Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adayı Donalde Trump’ın yardımcı adayı olmayı kabul eden Senatör James David Vance, ekonomik gündemlerinin “Wall Street’e hizmet etmeyeceğini” açıkladı.

BloombergHT haberine göre, Vance, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre’deki konuşmasında, Trump’ın yeniden Başkan olarak Beyaz Saray’a geri dönüşünde programlarına değindi.

Kırsaldaki ve yoksul vatandaşların, Washington ve Wall Street tarafından terk edildiği söyleyen Vance, 2008 finansal krizini hatırlatarak “ekonomiyi çökerten Wall Street baronlarını” eleştirdi.

Vance, “bu ülkeyi milyonlarca yasadışı göçmenle dolduran” dediği Demokrat Parti’yi de eleştirirken, istihdam kaybının daha da kötüleştiğini söyledi.

Trump tarafından günler önce aday gösterilen 39 yaşındaki Vance, anketlerde seçmenlerin çoğunluğu tarafından henüz çok tanınmıyor. Ancak Vance, Cumhuriyetçi Parti’nin Trump yönetiminde popülist politikalara yönelmesinde gösterge kabul ediliyor.

Vance, sert ve popülist söylemlerini şu şekilde sürdürdü:

“On yıllar boyunca, Washington’da güç ve konfora sahip azınlık ile geri kalanımız arasındaki uçurum sadece genişledi. Irak’tan Afganistan’a, Finansal Krizden Büyük Durgunluğa, açık sınırlardan durgunlaşan ücretlere, bu ülkeyi yönetenler başarısız oldular.”