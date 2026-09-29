Trump’ın “büyük komplo” soruşturmasında ikinci istifa: Savcı Kurt Olsen görevden ayrıldı

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ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve kamuoyunda “büyük komplo” soruşturması olarak anılan incelemede yeni bir istifa yaşandı. Trump’ın 2020 seçimlerine ilişkin iddialarını destekleyen avukat Kurt Olsen, eski hükümet ve istihbarat yetkililerinin Trump’a karşı hukuki bir komplo oluşturup oluşturmadığını araştıran soruşturmadaki görevinden ayrıldı. Olsen’ın kararını pazartesi günü aldığı ve ayrılığının personel konusuna ilişkin olduğu belirtildi.

Olsen’ın istifası, soruşturmayı Florida’da yürüten Joseph diGenova’nın görevinden ayrılmasından kısa süre sonra geldi. Böylece soruşturmanın üst düzey isimlerinden iki savcı görevini bırakmış oldu.

Olsen’ın ayrılığı soru işaretlerini artırdı

Olsen’ın soruşturmadaki görevinden ayrılması, bir yılı aşkın süredir devam eden incelemedeki son önemli gelişme olarak öne çıktı. Soruşturmanın odağında, Trump’ın daha önce karşı karşıya kaldığı bazı federal soruşturmalar bulunuyor. İncelemelerde özellikle 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesine ilişkin istihbarat değerlendirmesi ile Trump’ın ilk başkanlık döneminin ardından Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunan gizli belgelere yönelik soruşturma ele alınıyor.

Soruşturmacılar, söz konusu süreçlerde Trump’ın haklarının ihlal edilmesine yönelik bir girişim bulunup bulunmadığını araştırıyor.

John Brennan da soruşturmanın hedefinde

Kurt Olsen’ın soruşturmadaki rolü, eski CIA Direktörü John Brennan’ın avukatının yaptığı açıklamalarla daha görünür hale geldi. Brennan’ın avukatı, Olsen ile Brennan’ın 25 Ekim’de Florida’nın Fort Pierce kentindeki büyük jüri önünde ifade vermesini gerektiren celp hakkında görüştüğünü açıkladı. Mahkeme belgelerine göre Brennan soruşturmanın hedefindeki isimlerden biri olarak yer alıyor.

Soruşturmada daha önce de görev değişikliği yaşandı

Soruşturmadaki hareketlilik Olsen ve diGenova’nın istifalarıyla sınırlı değil. Nisan ayında Brennan dosyasındaki baş ulusal güvenlik savcısı ekipten çıkarılmış ve yerine başka bir isim getirilmişti. Bu değişiklikten birkaç gün sonra Joseph diGenova yemin ederek görevine başlamıştı.

DiGenova, bu ayın başında herhangi bir ceza davası açmadan görevinden ayrılmıştı. DiGenova’nın ayrılığının ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve herhangi bir dava açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Olsen, Trump’ın seçim iddialarını destekleyen isimlerden

Kurt Olsen, Adalet Bakanlığına katılmadan önce Trump’ın 2020 seçimlerine ilişkin iddialarını destekleyen çalışmalarda yer aldı. Olsen, seçim güvenliği ve bütünlüğü direktörü olarak Beyaz Saray’da görev yaptı. Daha önce de Teksas Başsavcısı Ken Paxton’ın, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik Yüksek Mahkeme girişimine destek verdi. Ayrıca 2022 Arizona valilik seçimindeki yenilgisinin sonuçlarına itiraz eden Kari Lake’i temsil etti.

Arizona mahkemeleri, söz konusu dava sırasında Olsen hakkında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

Soruşturmanın geleceği belirsiz

Kurt Olsen’ın ayrılmasıyla birlikte Trump’ın eski soruşturmalarına ilişkin yürütülen incelemede ikinci önemli savcı da görevinden ayrılmış oldu.

Soruşturmanın Trump’a karşı bir komplo bulunduğu yönündeki iddiaları destekleyecek hangi bilgileri ortaya çıkaracağı ve sürecin ceza davasına dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.